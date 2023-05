Petits crimes entre amis Théâtre de Jeanne, 3 juin 2023, Nantes.

2023-06-03 Représentations du 1er au 10 juin 2023 :jeudis, vendredis, samedis à 20h30+ dimanche 4 juin 2023 à 17h

Horaire : 20:30

Gratuit : non 20 € / 12 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de locationBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com Représentations du 1er au 10 juin 2023 :jeudis, vendredis, samedis à 20h30+ dimanche 4 juin 2023 à 17h

Comédie de Franck KennyUn trio explosif dans une comédie à 100 à l’heure pour un moment de rire au théâtre !Un véritable ami, c’est celui qui nous aide… Même quand on vient de tuer quelqu’un !Du moins, c’est ce qui se dit.Mais que se passe-t-il quand on essaie de vérifier ?Nous sommes dans les années 80. Trois amis d’enfance vont passer une soirée explosive qui va mettre au défi leur amitié et révéler certains secrets… inavouables !Retournements de situation et jeu du chat et de la souris avec le public où ce que le spectateur croit voir n’est pas forcément la réalité !Et vous ? Jusqu’où iriez-vous par amitié ?Mise en scène par Bruno Bachot, assisté de Joyce Franrenet Avec Rémi Viallet, Jérôme Paza ou Franck Duarte et Gauthier Jeanbart

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com