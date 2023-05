Le mari de ma femme Théâtre de Jeanne, 26 mai 2023, Nantes.

2023-05-26 Représentations du 17 au 28 mai 2023 :jeudi, vendredi, samedi à 20h30+ mercredi 17 mai 2023 à 20h30+ dimanche 28 mai 2023 à 17h

Horaire : 20:30

20 € / 12 € (tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d'emploi sauf vendredis et samedis)
Représentations du 17 au 28 mai 2023 :jeudi, vendredi, samedi à 20h30+ mercredi 17 mai 2023 à 20h30+ dimanche 28 mai 2023 à 17h

Comédie écrite et mise en scène par David Fenouil.Une comédie dans la plus grande tradition du théâtre de boulevard ! Le soir de sa 10e année de mariage, Victor apprend soudainement l’existence de l’ex-mari de sa femme, et surtout son arrivée imminente !Lors de cette soirée, France, sa femme, lui révèle également qu’Antonio, son ex-mari et accessoirement ancien taulard, ignore l’existence de son remariage.Pour Victor, ce n’est que le début des ennuis car le tueur d’origine sicilienne et sa femme n’ont jamais réellement divorcé !Dans le but de protéger son couple et la vie de son mari, France a justifié pendant dix ans la présence de Victor chez elle en le faisant passer pour un colocataire gay, le rendant par ce stratagème inoffensif aux yeux jaloux d’Antonio.Mais rien ne peut se passer si facilement et les situations les plus rocambolesques vont s’enchaîner, faisant vivre à France et à Victor un dixième anniversaire de mariage pour le moins mémorable. avec Armony Bellanger, Pascal Valette et David Fenouil.

