Comme ils disent Théâtre de Jeanne, 4 mai 2023, Nantes.

2023-05-04 Représentations du 4 au 13 mai 2023 :jeudi, vendredi, samedi à 20h30+ dimanche 7 mai 2023 à 17h

Horaire : 20:30

Gratuit : non 20 € / 12 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)Hors frais de location éventuelsBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com Représentations du 4 au 13 mai 2023 :jeudi, vendredi, samedi à 20h30+ dimanche 7 mai 2023 à 17h

Comédie de Christophe Dauphin et Pascal Rocher.La vie de couple n’est un long fleuve tranquille pour personne. Et Phil et David, ensemble depuis des années, le prouvent mieux que personne !Entrez dans l’intimité de deux personnages hauts en couleur qui se lient, s’éloignent et se rejoignent. Ils s’aiment, s’engueulent, se réconcilient et oscillent entre une profonde sincérité et une mauvaise foi notoire. Ça vous rappelle quelque chose ? C’est normal. Porté par un duo complémentaire et complice à souhait, cette comédie rafraîchissante enchaîne les tableaux de vie de Phil et David, provoquant une réjouissante et jubilatoire impression de déjà-vécu, qui que l’on soit. Mise en en scène : Elza PontonnierInterprétation : Yann Coeslier et Jordan Chenoz

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com