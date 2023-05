Les parents viennent de Mars, les enfants du McDo / Chez Papa Théâtre de Jeanne, 29 avril 2023, Nantes.

2023-04-29 Représentations du 5 au 30 avril 2023 :mercredis, jeudis, vendredis, samedis à 20h30dimanches à 17h

Horaire : 20:30

20 € / 12 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d'emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)
Hors frais de location
BILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com

Comédie de Rodolphe Le Corre.100 % humour, avec beaucoup de rire et de vérité ! Bien sûr, on adore nos enfants. Mais parfois…Bien sûr, on adore nos parents. Mais parfois…Lorsque les parents regardent leur enfant, la seule question qui leur vient à l’esprit c’est : « Mais de qui a-t-il pris ? »Lui, lorsqu’il regarde ses parents, twitte : « C’est sûr, j’ai été adopté. ».En place pour une série de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque l’épingle est bien placée : bébé, enfant, adolescence… À tout âge ses joies et ses galères ! Avec Thierry Patru, Mélanie Le Cam et Théophile de Lépinau Spectacle tout public à partir de 10 ans à voir en famille.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com