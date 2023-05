Pierre, l’Oiseau et le Loup – par la Cie Mariska Val-de-Loire Théâtre de Jeanne Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Pierre, l’Oiseau et le Loup – par la Cie Mariska Val-de-Loire Théâtre de Jeanne, 25 avril 2023, Nantes. 2023-04-25 Représentations du 23 au 30 avril 2023

Horaire : 14:30 15:20

Gratuit : non 8 € (hors frais de location) BILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com Représentations du 23 au 30 avril 2023 Marionnettes à fils sur castelet – pour enfants à partir de 3 ans.par Philippe AndosL’histoire ? Tous les grands la connaissent, puisqu’on la raconte aux petits depuis des générations.Le petit Pierre, bravant l’interdiction de son grand-père, décide d’aller chasser un loup qui rôde dans les bois. Sur son chemin, il va croiser des animaux qui vont l’aider dans son entreprise et ainsi prouver que l’union fait la force.Dans le respect de l’intention de l’œuvre de Prokofiev, les marionnettes à fils incarnant les personnages seront à nouveau associées à leurs partitions originales et chacun pourra avec plaisir entendre ou réentendre les violons de Pierre, la flûte de l’oiseau, le basson du grand-père, la clarinette du chat, en passant, entre autres et bien entendu, par le cor majestueux du loup.Durée : 50 min. Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre de Jeanne Adresse 5 Rue des Salorges Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif 8 € (hors frais de location) BILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com Lieu Ville Théâtre de Jeanne Nantes

