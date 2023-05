Dalpaz dans Eurêkadabra, l’aventure co(s)mique Théâtre de Jeanne, 15 avril 2023, Nantes.

2023-04-15 Représentations du 14 au 22 avril 2023

Horaire : 16:00 16:50

Gratuit : non 8 € hors frais de location éventuelsBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com Représentations du 14 au 22 avril 2023

Spectacle de magie interactif et théâtralisé pour le jeune public à partir de 3 ans.Avec le Professeur Dalpaz et Madame V. / Mise en scène : Arnaud Dalaine Magique et interactif : un laboratoire scientifique avec un professeur pas vraiment sérieux et son assistante qui ne l’est pas davantage ! Tout cela accompagné bien sûr de quelques expériences étonnantes, et présenté dans un décor soigné, graphique et esthétique.Sans oublier l’humour toujours présent, le spectacle met en avant de nombreux effets visuels : grande illusion, routines élaborées, apparitions/disparitions, lumière noire, fluorescence, effets de feu (sans danger, évidemment !), surprises et gags seront au rendez-vous !Le final poétique et visuel avec des bulles de savon géantes ravira petits et grands.Durée : environ 50 min.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com