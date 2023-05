Gabilolo voyage dans les nuages Théâtre de Jeanne, 12 avril 2023, Nantes.

2023-04-12 Représentations du 1er mars au 12 avril 2023 :mercredis à 14h30dimanches à 15h (sauf 9 avril)

Horaire : 14:30 15:20

Gratuit : non 8 €Hors frais de locationBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com

Théâtre d’humour interactif et musical à partir de 2 ans – de Catherine Degay. Gabilolo a emprunté un avion à un ami sans le lui dire et, surtout, sans savoir piloter : double bêtise qui se termine en catastrophe sur un nuage.Comment va-t-il retourner sur terre ?L’Etoile Polaire pourra-t-elle l’aider ? Mais quand un extraterrestre et un cosmonaute décideront de s’en mêler, ça va tout compliquer !Il faudra compter sur l’aide d’Iris l’arc-en-ciel et, comme toujours, sur celle des enfants. Mise en scène : Jérémy MartinAvec Christophe Valério et Aurélia Izarn-Berger Durée : environ 50 min.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com