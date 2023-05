Une mémoire d’éléphant (dans un magasin de porcelaine) Théâtre de Jeanne, 24 mars 2023, Nantes.

Représentations du 23 au 26 mars 2023 :jeudi, vendredi, samedi à 20h30dimanche à 17h

20 € / 12 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d'emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)

Comédie de Vincent Delboy. L’une n’assume pas ses tocs. L’autre est une amnésique partielle et déjantée. Elles se rencontrent dans la salle d’attente du cabinet d’un psy : duo improbable en perspective ! Marianne, jolie et brillante, vit mal son récent divorce. Son problème : elle est la seule à ne pas voir les raisons de sa séparation car elle n’assume pas ses tocs en tant que tels. Babette, gaie et lunaire, a subi il y a quelques mois un choc dont elle ne se souvient pas. Son problème : elle a des pertes de mémoire autant sur son passé que sur le présent. Une comédie douce et dingue pour un moment d’humour à partager, un duo improbable au théâtre pour une drôle d’histoire et de rencontre. Mise en scène et interprétation : Julie Rippert et Claire Traxelle

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

