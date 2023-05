Mon coloc’ s’appelle Marivaux Théâtre de Jeanne, 19 mars 2023, Nantes.

2023-03-19 Représentations du 16 au 19 mars 2023 :jeudi, vendredi, samedi à 20h30dimanche à 17h

Horaire : 17:00

20 € / 12 € (tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d'emploi, moins de 18 ans, sauf vendredis et samedis)
Hors frais de location éventuels
BILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com
Représentations du 16 au 19 mars 2023 :
jeudi, vendredi, samedi à 20h30
dimanche à 17h

Textes d’Henri Mariel et Marivaux. C’est l’histoire d’une trentenaire qui vous raconte ses déboires amoureux, ses petites amours sans lendemain… Mais sa rencontre avec Pierre Marivaux va transformer sa vie sentimentale car le célèbre auteur l’initie au bel artifice des mots et à son usage pour parler d’amour. Entre one-man show et seule en scène, un spectacle original et pétillant pour un moment de théâtre dans le rire et le partage ! Une comédie à l’humour décapant qui mélange le langage contemporain et le ton classique inimitable de Marivaux. Une confrontation des langages de l’amour, entre dragues du samedi soir et fins marivaudages. Mise en scène : Henri Mariel, Interprétation : Praline Michel

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com