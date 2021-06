Théâtre de jardin : « UNE POIGNEE DE TERRE » Camiran, 18 juin 2021-18 juin 2021, Camiran.

Théâtre de jardin : « UNE POIGNEE DE TERRE » 2021-06-18 21:00:00 – 2021-06-18 22:00:00

Camiran 33190 Camiran

Une exploration des paradoxes qui articulent la relation homme et nature.

L’homme en scaphandre est assis à même le sol quelque part sur notre petite planète bleue…Il prend

quelques grammes de terre dans sa main et se souvient que cette poignée de Terre contient plus

d’organismes vivants qu’il y a d’êtres humains sur la planète…La perspective est vertigineuse. A partir de 7 ans.

Attention, le nombre de place est limité. Réservation obligatoire

Les spectacles seront organisés dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Port du masque obligatoire.

Cie AMGC