le samedi 11 décembre

Cerf Pantin, livreur des cadeaux du Père Noël, traverse la forêt avec son sac rempli de jouets destinés aux enfants. La méchante sorcière et son complice le loup Reloup dérobent le précieux chargement. Guignol prévenu par la jolie Cerise va tout mettre en œuvre pour que les enfants puissent avoir leurs jouets pour Noël. Du Guignol comme au premier jour avec le gendarme, les méchants et bien sûr Guignol dans une histoire inédite. On attend une grande participation des enfants qui ne doivent pas hésiter pas à soutenir leurs héros contre les méchants !

Entrée libre

Square Lamôme 19 rue Coste 78000 Versailles

2021-12-11T11:30:00 2021-12-11T12:05:00;2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T15:35:00;2021-12-11T16:00:00 2021-12-11T16:35:00

