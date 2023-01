Théatre de guignol Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’Évènement: Loire

Loire EUR Laurent Mourguet, ouvrier de la soie, crée Guignol au début du XIXe siècle et dénonce l’injustice sociale et défend les petites gens.

Si, à l’origine c’est un spectacle destiné aux adultes, aujourd’hui c’est le plus grand nombre qui est visé. Musée d’Art et d’Industrie 2 place Louis Comte Saint-Étienne

