Théâtre de Guignol – Compagnie l’Univers des Marionnettes Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen, jeudi 11 juillet 2024.

Théâtre de Guignol – Compagnie l’Univers des Marionnettes Spectacle interactif de marionnettes “Théâtre de GUIGNOL”. Créé en 1808 par Laurent MOURGUET, GUIGNOL ne cesse d’amuser les nouvelles générations. Toujours d’actualité c’est un véritable diver… Jeudi 11 juillet, 18h00 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Public

Début : 2024-07-11T18:00:00+02:00 – 2024-07-11T19:00:00+02:00

Fin : 2024-07-11T18:00:00+02:00 – 2024-07-11T19:00:00+02:00

Spectacle interactif de marionnettes “Théâtre de GUIGNOL”.

Créé en 1808 par Laurent MOURGUET, GUIGNOL ne cesse d’amuser les nouvelles générations. Toujours d’actualité c’est un véritable divertissement familial, un spectacle vivant présenté par la compagnie L’UNIVERS DES MARIONNETTES. Venez rire, vous amuser avec GUIGNOL et ses fidèles complices dans de folles aventures.

Les réservations ne sont pas nécessaires.

Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen

CULTURE JEUNESSE