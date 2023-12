DOM LA NENA THEATRE DE GRASSE Grasse, 22 mars 2024, Grasse.

Hélas, malheureusement pour nous, mais pas pour l’artiste, nous sommes au regret de vous annoncer que toute les dates de sa tournée sur cette période sont annulées.En effet, à notre tristesse de ne pas voir une artiste que nous attendions tous avec impatience, se mêle la joie de savoir Dom La Nena attend un heureux événement.Accompagnée d’un quatuor à cordes, la compositrice et musicienne brésilienne célèbre sa relation fusionnelle avec son violoncelle.En solo ou au sein du duo Birds on a Wire qu’elle forme avec Rosemary Standley, Dominique Pinto alias Dom La Nena aime faire vagabonder son imaginaire et sa poésie rêveuse toujours soutenue par son violoncelle. Après l’excellent v en 2021, encensé par la critique, la compositrice native de Porto Alegre est de retour avec un nouvel et quatrième album solo intitulé Leon, d’après le doux surnom de son violoncelle. Elle y rend hommage à cet instrument découvert à l’âge de huit ans, devenu confident des douleurs du déracinement lorsqu’elle déménage à Paris, avant de perfectionner son art à Buenos Aires auprès de la musicienne américaine Christine Walevska puis de revenir en France. Entre orchestrations minimalistes et motifs répétitifs, la musicienne compose, improvise ici une ode à la beauté, une déclaration d’amour à son complice de toujours, un retour aux sources d’une grande sensibilité. Un écrin instrumental, intime, hanté, qu’elle interprètera, sur scène, accompagnée de quatre musiciens.

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

THEATRE DE GRASSE 2 AVENUE MAXIMIN ISNARD 06130 Grasse