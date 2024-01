DANIEL AUTEUIL EN CONCERT THEATRE DE GRASSE Grasse, 22 février 2024, Grasse.

Daniel Auteuil se réinvente sur scène en formidable auteur et interprète.Après le succès d’un premier album (Si vous m’aviez connu) dans lequel il reprenait des textes de grands auteurs et poètes, Daniel Auteuil nous propose un voyage musical plus intime et introspectif avec le très réussi Si tu as peur, n’aie pas peur (de l’amour). Avec toujours la complicité de Gaëtan Roussel aux arrangements, ce sont ses propres chansons qu’il met ici en lumière, confirmant sa passion pour la musique et la composition. Car si l’on ne présente plus l’immense acteur, riche d’une des plus belles filmographies du cinéma français, c’est sous un nouveau jour qu’on le découvre : accompagné de ses musiciens Colin Russeil, Arman Méliès, Philippe Almosnino et Julie Gomel, il donne voix et corps à ses mots avec une élégance et une émotion rares.

Tarif : 21.00 – 40.50 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE GRASSE 2 AVENUE MAXIMIN ISNARD 06130 Grasse 06