SANS TAMBOUR Théâtre de Grasse Grasse, 17 février 2024

SANS TAMBOUR 17 et 18 février 2024 Théâtre de Grasse HORS-ABONNEMENT // TARIF L // TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR NOS ABONNÉS // TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS // DURÉE 1H40

PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE DE GRASSE

PROGRAMMÉ 2 AVENUE MAXIMIN ISNARD – GRASSE

TARIFS PRÉFÉRENTIELS RÉSERVÉS À NOS ABONNÉS

Succès incontesté du Festival d’Avignon 2022, la création de Samuel Achache et de Florent Hubert commence par un double effondrement : celui d’une maison et celui d’un couple qui se déchire pour une histoire inepte de siphon abîmé. Quelques coups de massue donnés par le mari donnent le top départ d’un spectacle théâtral et musical qui, à mesure que le décor s’effondre, anéantit tout esprit de logique au profit d’une vie de plateau savamment désordonnée. De la cuisine dévastée à la clinique où l’on soigne le deuil de l’amour, d’une scène de ménage à une scène de drague, Sans tambour fait un sort à la carte du tendre, le tout ponctué de gags absurdes. La partition musicale, interprétée sur scène par cinq instrumentistes et la soprano Agathe Peyrat, entrelace les lieder de Schumann et accompagne de manière remarquable cette improbable entreprise de déconstruction. À la croisée de l’humour potache, de la beauté du répertoire classique et d’une tendre humanité, un spectacle aussi drôle que mélancolique, inclassable et absolument irrésistible. Un enchantement poétique où la musique de Schumann fusionne avec le théâtre et où le lyrique côtoie le burlesque et l’absurde.

Mise en scène Samuel Achache – Direction musicale Florent Hubert – Arrangements collectifs à partir de lieder de Schumann – Compositions Antonin-Tri Hoang, Florent Hubert, Eve Risser – de et avec Gulrim Choï, Lionel Dray, Antonin-Tri Hoang, Florent Hubert, Sébastien Innocenti, Sarah Le Picard, Léo-Antonin Lutinier, Agathe Peyrat, Eve Risser – Scénographie Lisa Navarro – Costumes Pauline Kieffer – Lumières César Godefroy – Collaboration à la dramaturgie Sarah Le Picard, Lucile Rose.

Production Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord & La Sourde – Coproduction Théâtre de Lorient – Centre Dramatique National | Théâtre National de Nice | Les Théâtres de la ville de Luxembourg | Théâtre de Caen | Le Quartz, Scène nationale de Brest | Festival d’Avignon | Points communs nouvelle scène nationale Cergy-Pontoise / Val d’Oise | Festival Dei Due Mondi – Spoleto | Opéra national de Lorraine | Festival d’Automne à Paris | Le Parvis – Scène nationale Tarbes Pyrénées | Théâtre + Cinéma, Scène Nationale Grand Narbonne | Le Grand R – Scène Nationale de La Roche-sur-Yon | Cercle des partenaires – Soutien Centre national de la musique – Soutiens en résidence de création La vie brève – Théâtre de l’Aquarium | Fondation Royaumont | Centre d’Art et de Culture de Meudon.

Théâtre de Grasse 2, avenue Maximin Isnard Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T20:00:00+01:00 – 2024-02-17T22:00:00+01:00

2024-02-18T17:00:00+01:00 – 2024-02-18T19:00:00+01:00

