CHLOE OLIVERES THEATRE DE GRASSE Grasse, 10 février 2024, Grasse.

«On ne laisse pas Chloé dans un coin.»C’est l’histoire d’une femme au bord de la crise de la quarantaine, biberonnée aux bluettes et contes de fées. Une femme des années 2020, pas tout à fait libérée, qui sans le regard d’un homme, n’est même pas sûre d’exister. Errante et sans dessein, la voilà perdue quelque part entre Simone de Beauvoir et John Travolta, entre Patrick Swayze et Agnès Varda. Entre Dirty Dancing et L’une chante l’autre pas. À la manière d’une Annie Ernaux qui aurait mangé Florence Foresti, elle raconte-joue ses grandes déceptions et ses petites victoires. Avec beaucoup d’autodérision, le sens du tragique, quelques personnages joués, une chanson en yaourt et pas mal de danse lascive, Chloé avoue tout : sa fâcheuse tendance à préférer la fiction à la réalité, son goût immodéré pour les comédies romantiques, son rapport à l’amour et aux hommes, ce que c’est qu’être l’aînée, et l’attaque de panique au rayon bricolage du BHV. Fous rires assurés!

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:00

THEATRE DE GRASSE 2 AVENUE MAXIMIN ISNARD 06130 Grasse