EMILIE SIMON THEATRE DE GRASSE Grasse, 1 février 2024, Grasse.

Le grand retour de l’une des artistes majeures de la scène française et internationale.Il y a 20 ans débarquait cette jeune fille à la voix cristalline et son électro-pop au caractère bien trempé entre mélodies et technologies, avide de nouvelles aventures sonores. Après Émilie Simon en 2003, puis la bande sonore de La Marche de l’Empereur, la belle Montpelliéraine enchaîne les productions, s’essaye avec succès sur de nouvelles pentes avec Franky Night, album hommage à son compagnon disparu et enchante une nouvelle fois en 2014 avec Mue. Auteure, compositrice, interprète, arrangeuse, et productrice, l’artiste multi-récompensée (Victoires de la musique, Grand prix Sacem, Officier de l’ordre des Arts et des Lettres …), est enfin de retour sur scène. À l’occasion du vingtième anniversaire de son premier album éponyme, Émilie le célèbre sur scène en version rétro-futuriste, avec un spectacle unique plein de surprises. Un événement à ne pas rater.

Tarif : 14.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE GRASSE 2 AVENUE MAXIMIN ISNARD 06130 Grasse