MAZUT THEATRE DE GRASSE Grasse, 27 janvier 2024, Grasse.

Deux êtres partent à la recherche de leur animal intérieur parce que l’humanité les dépasse…Dix ans après la création de ce qui reste leur spectacle-manifeste, Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, les fondateurs de Baro d’evel passent le flambeau à Valentina Cortese et Julien Cassier, pour une recréation du magnifique Mazùt. Un homme et une femme à la maladresse touchante travaillent dans un bureau à ranger des cartes. Alors que la besogne semble épuisante, les gouttes commencent à tomber du plafond ; le plateau, véritable (dé)composition plastique, se transforme ;le papier déglutit. Les tableaux absurdes et les fulgurances poétiques se succèdent. Entre acrobatie, clown, théâtre, danse et chant lyrique, Baro d’evel imagine une dramaturgie labyrinthique insolite qui porte l’essentiel de leur recherche d’un art total, et de leur esthétique : le travail de la matière, la présence animale, une hybridité heureuse. Une porte de sortie magique à un quotidien trop routinier.

Tarif : 12.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00

THEATRE DE GRASSE 2 AVENUE MAXIMIN ISNARD 06130 Grasse