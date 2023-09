Visite guidée du théâtre de Grasse THÉÂTRE DE GRASSE Grasse, 17 septembre 2023, Grasse.

Visite guidée du théâtre de Grasse Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 THÉÂTRE DE GRASSE inscriptions auprès de la billetterie, à l’accueil ou par téléphone (04.93.40. 53.00)

Le théâtre de Grasse participe cette année aux journées européennes du patrimoine en organisant des visites techniques du bâtiment. Si vous souhaitez découvrir l’envers du décor, percer les secrets de la magie du spectacle vivant, apprendre quelques anecdotes sur l’histoire de votre théâtre préféré… rendez-vous le dimanche 17 septembre à 10h, 14h et 16h.

entrée libre sur réservation (places limitées)

THÉÂTRE DE GRASSE 2, Avenue Maximin Isnard Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 40 53 00 http://www.theatredegrasse.com [{« type »: « phone », « value »: « 04.93.40.53.00 »}] Scène conventionnée pour la Danse et le nouveau Cirque, le théâtre de Grasse exerce son activité de diffusion du spectacle vivant depuis près de 30 ans. Pour créer de vraies émotions aux spectateurs, l’aspect technique du spectacle vivant doit rester caché. A l’occasion des journées du patrimoine, nous vous proposons d’entrevoir pour une fois l’envers du décor, de découvrir le quotidien des régisseurs et des machinistes, et de comprendre ce que recèlent des mots comme « cintre, guinde, cour ou jardin »

