Nord Le Stress est dans le pré Theatre de Ghylvelde Ghyvelde, 16 novembre 2023, Ghyvelde. Le Stress est dans le pré Jeudi 16 novembre, 19h00 Theatre de Ghylvelde La compagnie théâtrale Entrées de jeu est de retour dans les Hauts-de-France avec toujours le même objectif : sensibiliser les participants au sujet du stress et du mal-être au travail dans le milieu agricole. La méthode ? Un débat théâtral sous forme de douze saynètes illustrant l’année type d’un couple d’agriculteurs. Ce spectacle sera l’occasion d’échanger sur les situations rencontrées par chacun et les moyens d’y répondre. Des aléas climatiques à la lourdeur des tâches administratives en passant par la transmission de l’exploitation, il n’y aura pas de sujets tabous pour la compagnie théâtrale Entrées de jeu. Theatre de Ghylvelde ghyvelde-les-moeres Ghyvelde Les Moëres Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Ghyvelde, Nord Autres Lieu Theatre de Ghylvelde Adresse ghyvelde-les-moeres Ville Ghyvelde

