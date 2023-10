MAIROL COMPAGNIE: DODO Théâtre de Fos-sur-Mer Fos-sur-Mer, 23 mars 2024, Fos-sur-Mer.

Spectacle musical

DODO

SAMEDI 23 MARS 11H, 16H30 et 17H30

MAIROL COMPAGNIE

Dans le cadre de Lire et Grandir

Ce spectacle musical, merveilleux moment d’échange entre enfants, parents et artistes, est une ode à la nuit. La voix berce et caresse nos craintes, apaise nos âmes d’enfants.

Durée 35 min

A partir de 18 mois

