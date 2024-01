BOB ET MOI THEATRE DE FONTBLANCHE Vitrolles, 4 avril 2024, Vitrolles.

Bob et moiCie Centre de Production des Paroles Contemporaines / Collectif BajourThéâtre A partir de 13 ansJeudi 4 avril 2024 à 20h30Théâtre de FontblancheDurée: 1h15Une nuit d’insomnie, un enfant en proie à ses démons découvre Bob Marley. Une découverte qui va changer sa vie. Bob et moi est un captivant voyage de Kingston à Miami, via l’Europe et l’Afrique qui nous fait (re)découvrir – loin des idées reçues – les facettes de la Jamaïque, berceau du reggae et du mouvement rastafari.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:30

THEATRE DE FONTBLANCHE DOMAINE DE FONTBLANCHE 13127 Vitrolles 13