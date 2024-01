BURLESK THEATRE DE FONTBLANCHE Vitrolles, 8 mars 2024, Vitrolles.

BurleskCie Les Demoiselles du K-barréDanse / CabaretA partir de 16 ansVendredi 8 mars 2024 à 20h30Théâtre de FontblancheDurée: 1h15Un cabaret burlesque où humour, espiègleries et coquetteries font un mélange des plus euphorisants ! Elles rêvent des Folies Bergères et de Las Vegas… Mais rien ne se passera comme prévu ! Affranchies, pétillantes et déjantées, ces trois demoiselles dynamisent les codes du cabaret et célèbrent la femme sous toutes ses formes. Si vous aimez les strass, l’audace, et le second degré, vous ne serez pas déçu : laissez-vous étourdir par ce spectacle à la bonne humeur contagieuse qui donne une irrésistible envie de vivre !

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

THEATRE DE FONTBLANCHE DOMAINE DE FONTBLANCHE 13127 Vitrolles 13