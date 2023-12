DER LAUF THEATRE DE FONTBLANCHE Vitrolles, 6 février 2024, Vitrolles.

Der LaufLes Vélocimanes AssociésCirque / JonglageA partir de 8 ansMardi 6 février 2024 à 20h30Théâtre de FontblancheDurée: 1hDans une ambiance à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur part à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles qui l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul guide et advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher le cours des choses… À part vous peut-être ? Spectacle chamboule-tout, bien vivant et libérateur, Der Lauf ne ressemble à aucun autre.Dans le cadre de la tournée ChainonEn partenariat avec l’Entre-deux BIAC

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:30

THEATRE DE FONTBLANCHE DOMAINE DE FONTBLANCHE 13127 Vitrolles