CHANSONS D'AMOUR POUR TON BEBE – Chansons d'amour pour ton bébé THEATRE DE FONTBLANCHE Vitrolles, 24 janvier 2024, Vitrolles.

Chansons d’amour pour ton bébéJulie BonnieSpectacle musicalDe 6 mois à 4 ansMercredi 24 janvier 2024 à 16hThéâtre de FontblancheDurée: 30 minCe spectacle musical offre un moment de connivence aux parents et aux tout-petits. Accompagnée de son musicien Stan Grimbert, à la batterie et au piano, Julie livre des mots simples sur les émotions et la sensibilité. Une orchestration de dentelle faisant appel au jazz et aux musiques actuelles, simple, épurée, subtile, pour aller à l’essentiel. Dans une ambiance feutrée, un décor de soir d’été, la poésie, dans un murmure de voix, pour raconter à son bébé comme on l’aime.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 16:00

THEATRE DE FONTBLANCHE DOMAINE DE FONTBLANCHE 13127 Vitrolles