⚠️COMPLET⚠️ PIERRE BERTRAND QUARTET INVITE SYLVAIN LUC Théâtre de Fontblanche Vitrolles, samedi 20 janvier 2024.

⚠️COMPLET⚠️ PIERRE BERTRAND QUARTET INVITE SYLVAIN LUC ♫JAZZ♫ Samedi 20 janvier, 21h00 Théâtre de Fontblanche De 10,39 à 14,43€ en pré-vente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T21:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T21:00:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

PIERRE BERTRAND QUARTET INVITE SYLVAIN LUC

samedi 20 janvier, 21h

Théâtre de Fontblanche

Évènement ! Pour fêter ses 25 ans de carrière, le saxophoniste Pierre Bertrand revient avec une luxueuse équipe constituée du contrebassiste Thomas Bramerie, du batteur André Ceccarelli et du pianiste Alfio Origlio. Cerise sur le gâteau pour ce concert exceptionnel et inédit au Théâtre de Fontblanche, un invité de marque rejoint ce casting de rêve, le guitariste Sylvain Luc ! Au programme, un répertoire fait des mélodies les plus belles, les plus vocales et les plus cinématographiques du compositeur. Seule exception, un hommage au génial Alex North et à son « Love Them From Spartacus », écrit pour Stanley Kubrick. Un projet symbole d’espoir, consacré entièrement au saxophone soprano, instrument pour lequel il a une affection particulière. Immanquable !

PIERRE BERTRAND : saxophone

THOMAS BRAMERIE : contrebasse

ANDRÉ CECCARELLI : batterie

ALFIO ORIGLIO : piano

SYLVAIN LUC : guitare

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de Fontblanche Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/le-moulin-a-jazz-hiver-2024&quick=5118041 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]