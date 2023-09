CRAIG TABORN SOLO Théâtre de Fontblanche Vitrolles, 1 décembre 2023, Vitrolles.

CRAIG TABORN SOLO Vendredi 1 décembre, 21h00 Théâtre de Fontblanche De 10,39 à 14,43€ en pré-vente

On peut difficilement assigner Craig Taborn à une certaine scène ou à un certain style de jazz, tant ses champs d’action créatifs sont multiples. Devenu depuis une quinzaine d’années l’un des pianistes et compositeurs les plus reconnus de la scène jazz, il a joué avec de nombreux musiciens comme James Carter, Roscoe Mitchell, Chris Potter ou Charles Loyd et a reçu d’innombrables prix. Mais, lorsqu’il exerce son art en solo, on peut s’attendre à des surprises… Ragtime et stride piano, jeu lyrique et escapades libres, expressionnisme, minimalisme, le New-Yorkais signé chez ECM réunit tout cela et plus encore d’une manière étonnante qui ne mène jamais sa performance intuitive dans le chaos, mais qui montre plutôt que les chemins du jazz n’ont pas encore fini de nous surprendre, loin de là !

_____________________________________________________________

Théâtre de Fontblanche Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T21:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:30:00+01:00

