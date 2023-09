HALÉÏS + LA LITANIE DES CIMES Théâtre de Fontblanche Vitrolles, 6 octobre 2023, Vitrolles.

vendredi 06 octobre, 21h

Théâtre de Fontblanche

–

Chaque année, Jazz Migration offre un aperçu du jazz de demain en puisant dans la vitalité et la diversité de la jeune scène française… Pour ouvrir cette nouvelle saison, deux projets lauréats qui partagent un univers poétique sont à découvrir sur la scène du Théâtre de Fontblanche. Ancré dans la noirceur mais tourné vers la lumière, Haléïs (lauréat 2022) se caractérise par une atmosphère en clair-obscur. Mêlant chanson et jazz, sans être pour autant du jazz vocal, ce quartet déploie l’imaginaire en noir et blanc de paroles poétiques sur une belle palette de timbres et de couleurs. La Litanie des Cimes (lauréat 2020) joue avec les grands mouvements, les tempos lents d’apparence, et des contemplations harmoniques. L’improvisation est libre et introspectivée sans être recluse. Une musique très ouverte qui pourrait sonner comme la bande son d’après la fin du monde, entendue depuis le sommet des grands arbres.

=> HALÉÏS

JULIETTE MEYER : voix

THIBAULT GOMEZ : piano, piano préparé

FANNY LASFARGUES : basse électro-acoustique

BENOÎT JOBLOT : batterie, batterie préparée

=> LA LITANIE DES CIMES

CLÉMENT JANINET : composition, violon

ÉLODIE PASQUIER : clarinettes

BRUNO DUCRET : violoncelle

Théâtre de Fontblanche Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T21:00:00+02:00 – 2023-10-06T23:30:00+02:00

