Les assises Génération Z auront lieu le 11 décembre 2023. L’intervention d’experts, de chercheurs , conférenciers ( Michel AUBOUIN, Daniel OLLIVIER, Catherine TANGUY, Camille PEUGNY, interviendront tout au long de la journée et alimenteront nos échanges, structureront les interactions.

Les tables rondes permettront d’alimenter un plan d’actions 2024.

Nous réaliserons une synthèse de l’ensemble des échanges afin de les partager à tous les professionnels du département. Ce Mode d’emploi qui sera enrichi par une deuxième édition qui aura lieu en mai 2024. Les jeunes seront les acteurs et participants de celle-ci

La préparation de ces assises se fera en collaboration avec les collectivités de Dreux et Vernouillet.

Partenaires : La DDETSPP 28, Les collectivités , la Région Centre Val de Loire, Conseil Départemental, Pôle Emploi, CAP Emploi, Education nationale, les organismes de formation toutes les entreprises partenaires, associations sportives, culturelles, de prévention, les foyers etc….

