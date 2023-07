Visite guidée du théâtre de Dole Théâtre de Dole Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Visite guidée du théâtre de Dole Théâtre de Dole Dole, 16 septembre 2023, Dole. Visite guidée du théâtre de Dole Samedi 16 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Théâtre de Dole Groupes limités à 25 personnes. Sur inscription sur place ou à l’adresse mail suivante : À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, accédez à une visite guidée sur les travaux de restauration du théâtre. Découvrez l’histoire et la richesse architecturale du théâtre de Dole, bâti au milieu du XIXe siècle et récemment restauré. Théâtre de Dole 14 cours Georges Clémenceau, 39100 Dole Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@dole.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ville de Dole

