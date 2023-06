Blue Tired Heroes Théâtre de Die Die, 15 septembre 2023, Die.

Gratuit, sur inscription, atelier réservé aux personnes de plus de 60 ans, 12 places maximum

Il s’agit, dans ce travail, d’expérimenter l’incarnation de la figure héroïque de Superman à travers un costume extrêmement simple: un pyjama bleu, un slip rouge, des chaussettes rouges, et une cape rouge. De travailler autour des postures typiques du héros : les bras croisés, les mains sur les hanches, les positions de vol, etc. L’ intérêt de ce travail réside dans le fait que les personnes qui incarnent le héros n’ont rien d’héroïque mais sont des individus ordinaires, qui occupent les rues de Die et posent la question: « que deviendra superman lorsqu’il sera vieux ? ».

Théâtre de Die rue Kateb Yacine, 26150 Die Die 26150 Pont Navette Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 26 58 80 35 https://theatre-de-die.com/ [{« type »: « email », « value »: « marion.blangenois@theatre-les-aires.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0426588035 »}]

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

©Daniel Suaka