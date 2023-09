Cet évènement est passé Visite commentée du théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset Catégories d’Évènement: Allier

Cusset Visite commentée du théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset, 17 septembre 2023, Cusset. Visite commentée du théâtre de Cusset Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h30 Théâtre de Cusset Places limitées. Réservations conseillées directement auprès du Théâtre de Cusset. Voici une belle occasion pour découvrir le théâtre de Cusset, ses coulisses, ses dessous de scène et ses autres facettes invisibles depuis les gradins ! Théâtre de Cusset 3 Rue du Marché au Blé, 03300 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 30 89 45 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-cusset.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T10:30:00+02:00

© Roman. Chartier – Ville de Cusset

