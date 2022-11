L’Heure des Ombres Théâtre de Chevilly-Larue, 15 novembre 2022, Chevilly-Larue.

L’Heure des Ombres 15 – 17 novembre Théâtre de Chevilly-Larue

La Palpitante Compagnie – Jessy Caillat

Théâtre de Chevilly-Larue 102 Avenue du Général de Gaulle, 94550 Chevilly-Larue Chevilly-Larue 94550 Val-de-Marne Île-de-France

L’Heure des ombres

Très librement inspiré des géants de la mythologie, des mondes imaginaires de la littérature et au‑delà…

Tout le monde est un peu orphelin quand la nuit tombe… Que se passe‑t‑il pour les enfants à l’heure des ombres ? Ce temps, ce lieu de l’imagination, des rêves, mais aussi de la séparation, de l’inquiétude, de la peur devant l’étrange. Les choses se distinguent à peine et peuvent paraitre démesurées quand on est petit.

Au cœur des œuvres de la littérature et dans les récits mythologiques, le démesurément grand et l’infiniment petit nous invitent à plonger dans des univers fantastiques, drôles, étonnants et profondément humains. La Palpitante compagnie cherche, en bousculant les échelles et en interrogeant les relations entre ces êtres, à développer sur scène les différentes thématiques qui la passionnent : l’amitié, la solitude, la solidarité, la tolérance et une certaine forme de révolte poétique en guise de contestation.

C’est nourries et inspirées d’œuvres savoureuses et truculentes, antiques, classiques et contemporaines, que nous souhaitons écrire et faire vivre notre propre histoire de géant sur scène grâce au théâtre d’ombres.

Lucie ne dort pas, cette nuit‑là. Entre rayons de lune et ombres effrayantes, elle tâche de se rassurer sous ses couvertures. Lucie ne rêve pas cette nuit-là, quand elle découvre, enfoui dans les ombres, le secret d’un monde fantastique. Détachée du monde réel, la voilà partie à l’aventure. Elle visite des pays sur les traces d’êtres fantastiques, elle ira à leur rencontre et à la découverte de mondes entièrement nouveaux, où l’imagination et la poésie règnent en maîtres.

Parfois terrifiée à l’idée d’être dévorée, parfois émerveillée par le monde farfelu de ces êtres à part, Lucie va prendre goût à ses explorations. C’est Lucie devenue adulte qui nous raconte cette histoire. Elle rapporte aussi comment, dans cette transposition décalée de la réalité, la petite fille qu’elle était, à travers l’amitié, a appris à comprendre les autres, et a acquis le courage d’affronter les difficultés du monde.

Mise en scène

Jessy Caillat

Distribution

Jessy Caillat, Pauline Decaux, Loïc Vergnaux

Regards extérieurs

Claire Latarget et Margot Chamberlin

Musique

Loïc Vergnaux

Régie

Mazda Mofid

Production

La Palpitante compagnie

Partenaires / Coproducteurs

Le théâtre La Grange Dimière (Fresnes), Le théâtre André Malraux (Chevilly‑Larue), Théâtre le Massalia (La friche belle de Mai, Marseille)

Aide à la création

La DRAC île de France, la Région île de France et le Département du Val de Marne, la Sacem.

Soutiens et résidences

La Nef manufacture d’utopie (Pantin), Théâtre de cuisine (Marseille), Théâtre de la licorne (Dunkerque), Théâtre le Massalia (La friche belle de Mai, Marseille), La Fabrique des Arts | Théâtre 71 (Malakoff), Compagnie Les Anges au plafond (Malakoff), Compagnie ACTA (Villiers le Bel), Le Théâtre Antoine Vitez (Ivry‑sur‑Seine).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T10:00:00+01:00

2022-11-17T11:00:00+01:00

Margot Chamberlin