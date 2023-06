Sortie de résidence « Promesse » de la Cie HKC Théâtre de Chelles Chelles, 7 septembre 2023, Chelles.

Sortie de résidence « Promesse » de la Cie HKC Jeudi 7 septembre, 18h00 Théâtre de Chelles Entrée libre

Dans la continuité d’Urgence, Anne Rehbinder et Antoine Colnot initient Promesse, projet transdisciplinaire. Ils poursuivent ainsi leur recherche sur les trajets d’émancipation et leur écriture théâtrale à la rencontre d’interprètes issu.e.s de la danse. En invitant Tânia Carvalho à écrire la chorégraphie du projet, ils mêlent son écriture baroque et expressionniste, son langage scénique très expressif à une parole intime et turbulente.

Théâtre de Chelles Place des Martyrs de Châteaubriant 77500 Chelles Chelles 77500 Castermant Seine-et-Marne Île-de-France

2023-09-07T18:00:00+02:00 – 2023-09-07T19:00:00+02:00

