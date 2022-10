Fiction spéculative ! Théâtre de Chelles Chelles Catégories d’évènement: Chelles

Fiction spéculative ! 10 et 11 mars 2023 Théâtre de Chelles La Chevauchée – Mathieu Barché Les personnages de cette histoire sont un pommier, un pleurote, une coyote et une zadiste.

C’est une tentative d’histoire interspécifique non anthropocentrée. Il y a une humaine dans cette histoire, mais pas n’importe laquelle. C’est une humaine que nous soutenons fortement et qui semble être la plus à même de se rendre attentive aux autres vivants non-humains. Dans l’histoire, ces quatre personnages se retrouvent dans un même territoire pour y constituer un refuge. Ils fuient un monde qui les menace. Chacun d’eux est marqué par son histoire passée dans l’anthropocène.

Le pommier est une espèce férale issu de l’agriculture intensive.

La coyote d’Amérique à traversé l’atlantique car elle n’était plus considérée comme un animal totem là-bas, et donc chassée du territoire urbain.

La zadiste est en lutte contre un système capitaliste qui l’oppresse. Ils se rencontrent et passent une soirée ensemble. Cette alliance interespèce improbable est l’occasion de se raconter des histoires nouvelles, d’écouter le chant du merle, d’accoucher de bébés coyotes, de créer des liens de parenté, de se régénérer et de mourir. On découvre comment ces personnages prennent soin les uns des autres, comment ils peuvent cohabiter, se répondre, s’entraider pour exister. C’est une expérience de récit sans guerre, sans homme, sans héros. Où l’on préfère cueillir, raconter, soigner, écouter, lier, pour dire une petite histoire à l’abri des grandes épopées.

