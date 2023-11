Umlaut Big Band – Soutien Drac IdF: renouvellement conventionnement 21-22-23 Théâtre de Chelles Chauvigny, 17 décembre 2023, Chauvigny.

Umlaut Big Band – Soutien Drac IdF: renouvellement conventionnement 21-22-23 Dimanche 17 décembre, 17h00 Théâtre de Chelles Entrée payante

Le Umlaut Big Band vous invite sur la piste de danse pour un bal festif ! Piochant dans les perles rares du répertoire des Big Bands des années 20 à 40, le programme en révèle toute leur dimension festive et dansante. Dans ce programme sur mesure, les œuvres rares et oubliées côtoient les grands noms, et rendent à cette musique toute sa dimension dansante et euphorique.

Direction artistique, saxophone alto Pierre-Antoine Badaroux

Saxophone alto, clarinette Bastien Weeger

Saxophone ténor, clarinette Pierre Borel

Saxophone ténor, clarinette Geoffroy Gesser

Saxophone alto, baryton, basse Benjamin Dousteyssier

Trompette Brice Pichard

Trompette Pauline Leblond, Gabriel Levasseur

Trombone Alexis Persigan, Michaël Ballue

Guitare, banjo Romain Vuillemin

Piano Matthieu Naulleau

Contrebasse Sébastien Beliah

Batterie Antonin Gerbal

Théâtre de Chelles Place des Martyrs de Châteaubriant Chauvigny 77500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredechelles.fr/evenement/jazz-partage-3/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00

2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00

Umlaut Big Band Festif

Léa Lanoë