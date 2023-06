« Hen » – temps fort Play mobile Théâtre de Chatillon Châtillon, 1 juillet 2023, Châtillon.

« Hen » – temps fort Play mobile Samedi 1 juillet, 22h00 Théâtre de Chatillon Tarifs de 10 à 25€

Lorsque la diva entre en scène, sur une chanson de Brigitte Fontaine qui demande à être aimée pour elle-même, on la croirait tout droit sortie d’un cabaret berlinois des années 30.

En version queer et résolument libre, ce personnage exubérant chante l’amour, l’espoir, les corps et la sexualité avec sarcasme, ironie et une voix renversante. Un individu hors-normes qui, justement, ne cherche pas à être mis dans une case.

Accompagnée par deux musiciens live et manipulée à vue par deux marionnettistes virtuoses, cette diva enragée et virile à talons se raconte dans un récit musical unique en son(ses) genre(s) en affirmant son identité multiple avec une insolence réjouissante.

2023-07-01T22:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

