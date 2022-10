Les Pièces manquantes (puzzle théâtral) Théâtre de Chatillon, 15 novembre 2022, Châtillon.

Les Pièces manquantes (puzzle théâtral) 15 – 18 novembre

Cie Théâtre Déplié – Adrien Béal

Théâtre de Chatillon, Châtillon

Les Pièces manquantes est un puzzle théâtral qui se joue sur plusieurs soirées, toutes différentes, comme une invitation faite au spectateur à naviguer entre les pièces auxquelles il a accès, et celles auxquelles il n’a pas accès. C’est une proposition d’expérience théâtrale non reproductible, en partie improvisée, qui met en rapport un groupe d’actrices et d’acteurs avec un lieu, quartier, théâtre, et un groupe d’adolescents, fictifs et bien réels. Plusieurs fictions s’y croisent, qui toutes pourraient se dérouler dans un même quartier, aux abords du théâtre. Il y est question notamment d’amour entre une adulte et un adolescent, de la disparition énigmatique d’une bande d’adolescents, de rumeurs sur une prise de pouvoir de la jeunesse, et d’une mère qui élève seule ses huit enfants.

Le puzzle est infini. Il ne se boucle pas, il lui manquera toujours des pièces. Chaque soirée est composée de certaines de ces pièces, écrites ou improvisées. Chaque soirée a son titre, ses spécificités, ses invariants, ses imprévus. Le spectateur d’un soir compose avec les pleins et les manques de ce soir-là. Le spectateur de plusieurs soirs circule sans doute différemment dans le puzzle, avec des pièces supplémentaires, et en partageant avec les acteurs l’expérience de la remise en jeu.



