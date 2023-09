Cet évènement est passé Portes ouvertes du Théâtre de Châtel-Guyon Théâtre de Châtel-Guyon Châtel-Guyon Catégories d’Évènement: Châtel-Guyon

Puy-de-Dôme Portes ouvertes du Théâtre de Châtel-Guyon Théâtre de Châtel-Guyon Châtel-Guyon, 16 septembre 2023, Châtel-Guyon. Portes ouvertes du Théâtre de Châtel-Guyon 16 et 17 septembre Théâtre de Châtel-Guyon Entrée Libre – sans inscription L’Association Tous en Scène à Châtel-Guyon vous ouvre les portes du Théâtre à l’Italienne, inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques .

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

