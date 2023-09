Cet évènement est passé L’histoire du théâtre racontée au jeunes oreilles Théâtre de Châtel-Guyon Châtel-Guyon Catégories d’Évènement: Châtel-Guyon

Puy-de-Dôme L’histoire du théâtre racontée au jeunes oreilles Théâtre de Châtel-Guyon Châtel-Guyon, 15 septembre 2023, Châtel-Guyon. L’histoire du théâtre racontée au jeunes oreilles Vendredi 15 septembre, 10h00, 15h00 Théâtre de Châtel-Guyon Sur inscription uniquement La Compagnie du Radis Couronné propose aux jeunes oreilles du CM1 à la 3ème un spectacle pas comme les autres retraçant l’histoire du Théâtre de l’Antiquité à nos jours.

Suivi d’une exposition sur le Théâtre et ses différentes formes.

Spectacle proposé par l’association Tous en Scène.

Sur réservation uniquement. Théâtre de Châtel-Guyon Place Brosson 63140 Châtel-Guyon Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 64 28 82 https://www.theatre.chatel-guyon.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 64 28 82 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme Autres Lieu Théâtre de Châtel-Guyon Adresse Place Brosson 63140 Châtel-Guyon Ville Châtel-Guyon Departement Puy-de-Dôme

