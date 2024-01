ARMAN MELIES THEATRE DE CHAOUE – ALLONNES Allonnes, dimanche 24 mars 2024.

ARMAN MELIESAprès un dernier album dédié à la musique acoustique et aux grands espaces américains, Arman Méliès se réinvente en compositeur électronique et brasse dans un double album maximaliste textures synthétiques et écriture cinématographique.Durant plus d’une heure et demie, on y croise des fantômes japonais, les spectres d’Ennio Morricone et de Christophe, et le souvenir de ses propres parents, disparus il y a 25 ans.Une ode à la vie fougueuse et poétique, et une méditation sur les absents et leur héritage.Concert « Ondes Silencieuses » : dimanches pluriels, pluvieux, gris, ensoleillées, tristes, drôles, enthousiastes…des concerts à prix réduits, à vivre en amis, en solo, en famille (ou pas !) ; des formes simples, plutôt atmosphériques et contemplatives : un seul artiste, une durée très raisonnable. Il s’agit le plus tranquillement possible de se fondre dans ce que la musicienne Colleen appelait jadis, des « ondes silencieuses ».

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 16:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE CHAOUE – ALLONNES Rue du Moulin de Chaoué 72700 Allonnes 72