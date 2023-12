Orchestre d’Harmonie de Troyes Théâtre de Champagne Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Début : 2024-01-07 10:30:00

fin : 2024-01-07 . Entrez dans le monde merveilleux du grand écran ; de Jurassic Park au studio Pixar, en passant par les parapluies de Cherbourg et Batman… Direction : Pierre Sacchetti Réservations à la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55

ou en ligne 7 Eur.

Théâtre de Champagne

Troyes 10000

