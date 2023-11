Charlie Théâtre de Carouge Carouge Catégorie d’Évènement: Carouge Charlie Théâtre de Carouge Carouge, 17 novembre 2023, Carouge. Charlie 17 – 26 novembre Théâtre de Carouge CHF 10.- Avez-vous des souvenirs de lecture? De ces moments suspendus où les mots se partagent par la grâce d’une voix? Pour Une heure avec…, une personnalité choisit un texte qui lui tient à cœur, et nous en fait la lecture dans l’intimité d’un petit salon, d’une bibliothèque ou d’un recoin du Théâtre. Pour cette première édition, c’est l’immense comédienne Yvette Théraulaz qui nous fera découvrir un choix personnel de textes d’Alice Rivaz dans l’intimité de la salle de répétition du Théâtre. Théâtre de Carouge Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Carouge 1227 Genève +41 22 343 25 55 [{« type »: « link », « value »: « https://theatredecarouge.ch/evenement/une-heure-avec/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-carouge/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

2023-11-26T17:30:00+01:00 – 2023-11-26T18:30:00+01:00 Yvette Théraulaz Détails Catégorie d’Évènement: Carouge Autres Lieu Théâtre de Carouge Adresse Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Ville Carouge Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Théâtre de Carouge Carouge latitude longitude 46.180376;6.139898

