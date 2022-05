théâtre de Caen théâtre de Caen, 7 mai 2022, Caen.

théâtre de Caen

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à théâtre de Caen

### **Tous à l’opéra : cordes sensibles** **Montez à bord de** **_L’Arche de Noé_** **!** La Maîtrise de Caen vous invite à apprendre les chœurs de sa prochaine création, _L’Arche de Noé_ (à voir au théâtre de Caen le 1er juin). Cet opéra participatif de Benjamin Britten résonne avec des sujets d’actualité comme la préservation de l’environnement et des espèces. Le kit pour apprendre les chœurs (partitions et fichiers sons) est en ligne sur notre site : [theatre.caen.fr](https://theatre.caen.fr/actualite/vous-aussi-chantez-les-choeurs-de-larche-de-noe-de-britten) _samedi 7 mai, à 12h_ _audition de La Maîtrise de Caen, église Notre-Dame de la Gloriette_ **_Don Quichotte (j’étoilerai le vent qui passe)_** _opéra jeune public, librement inspiré de l’opéra de Jules Massenet_ _Jeanne Desoubeaux, Compagnie Maurice et les autres_ _avec Jean-Christophe Lanièce, Igor Bouin, Flore Merlin et Bianca Chillemi_ La belle Dulcinée est courtisée par de nombreux galants. Quoique coquette, elle se laisse toucher par l’amour que lui porte un vieux chevalier excentrique et rêveur, Don Quichotte. Pour elle, Don Quichotte se lance dans une série d’exploits, accompagné de son écuyer Sancho. Le héros de Cervantès a séduit Massenet, qui réinventa le personnage féminin, et inspira aussi Ravel, Ibert, Brel. Cette adaptation permet de découvrir ces trois personnages mythiques et de goûter la poésie que le chant apporte au théâtre. Avec Don Quichotte, l’imagination prend le pouvoir ! Une mise en scène de Jeanne Desoubeaux, ancienne étudiante du Conservatoire & Orchestre de Caen, et avec Jean-Christophe Lanièce, baryton, ancien chateur de La Maîtrise de Caen. _dimanche 8 mai , à 14h15 et à 16h45_ _à partir de 5 ans_ _représentations suivies d’une rencontre avec l’équipe artistique_ **Le musicien, c’est toi !** _atelier concert pour enfants_ Découvre des instruments à cordes, apprends à t’en servir et donne ton premier concert dans une fosse d’orchestre comme à l’opéra ! Au programme : Le Boléro de Ravel. Avec la complicité d’Antoine Lescombe, luthier, de Robin Melchior, chef, compositeur et arrangeur et de l’Ensemble #Lux. dimanche 8 mai à 14h30 et à 17h à partir de 6 ans sur inscription le jour même à partir de 14h et dans la limite des places disponibles **Le musicien, l’instrument et le luthier** _concert-conférence_ Comment fabrique-t-on un violon ? Pourquoi dit-on d’un instrument qu’il est blanc ? Pourquoi le vernir ? Comment devient-on luthier ? Réponses en mots et en musiques avec Robin Melchior, l’Ensemble #Lux et les luthiers caennais. _dimanche 8 mai, à 15h45_ **Sur l’établi du facteur d’instruments** _exposition, visite_ Luthiers et facteurs de pianos, clavecins, orgues installent leur établi au théâtre le temps d’un après-midi. Découvrez leur savoir-faire. _dimanche 8 mai , à partir de 14h_ **Trouvez votre voix !** _ateliers pour adultes_ Êtes-vous soprano ou plutôt mezzo ? Baryton ou ténor ? Découvrez votre voix avec des professeurs de technique vocale. _dimanche 8 mai, à partir de 14h15_ _à partir de 15 ans_ _sur inscription le jour même à partir de 14h dans la limite des places disponibles_ **Le costume « sous toutes ses coutures » !** Du croquis à la scène, découvrez l’histoire des costumes, leur fabrication. Visitez la loge couture et le costumier du théâtre de Caen qui abrite les costumes et accessoires des productions passées. _dimanche 8 mai_ _à 14h30, 15h45 et 17h_ _sur inscription le jour même à partir de 14h dans la limite des places disponibles_ _* en raison de la pandémie toujours en cours, pas d’essayage de costumes ni de maquillage cette année_

entrée libre / ateliers sur inscription le jour même

La facture d’instruments, leur apprentissage et leur pratique, sont au cœur de cette édition. Atelier-concert, concert-conférence, spectacle, exposition : des rendez-vous à partager en famille !

théâtre de Caen 135 Boulevard Maréchal-Leclerc 14000 Caen Caen Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T12:00:00 2022-05-07T12:30:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T18:00:00