L’Enfant Invisible théâtre de cachan, 8 novembre 2022, Cachan. L’Enfant Invisible 8 et 9 novembre théâtre de cachan

Tarif : 10 euros adultes / 5 euros enfant

Spectacle Jeune Public en immersion sonore autour de la transition écologique – Théâtre de Cachan – 08/11 : 19h – 09/11 : 11h & 15h théâtre de cachan 21 avenue Louis Georgeon – 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/arscenic-compagnie/evenements/l-enfant-invisible »}] « L’Enfant Invisible » AU THEATRE DE CACHAN

21, avenue Louis Georgeon – 94230 Cachan Par Arscénic Compagnie

Agréée Jeunesse et Education PopulaireArscé Le 08 novembre 2022 – 19h Le 09 novembre 2022 – 11H & 15h Arscénic, compagnie théâtrale et multimédia implantée à Cachan,

vous propose un spectacle en immersion sonore Tout public à partir de 7 ans autour de la transition écologique Conception, Ecriture, Programmation, Mise en scène, Jeu : Bertrand Moricet, Musicien live : Daniel Palomo Vinuesa L’Enfant Invisible est un spectacle multimédia tout public à partir de 7 ans pour les aventuriers-es du futur.

Récit, chansons, vidéos et rencontres inattendues vous feront plonger dans cet univers rétro futuriste qui nous parle de notre planète Terre,

en compagnie d’un enfant invisible et malicieux.

Frissons et rires garantis ! Résa : https://www.helloasso.com/associations/arscenic-compagnie/evenements/l-enfant-invisible

