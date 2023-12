La Belle-Hélène Théâtre de Brunoy Brunoy, 26 mai 2024 14:00, Brunoy.

La Belle-Hélène Dimanche 26 mai 2024, 16h00 Théâtre de Brunoy Tarifs: de 13 euros à 30 euros

De Jacques Offenbach

Offenbach aimait s’amuser. Olivier Desbordes perpétue la tradition dans sa mise en scène follement drôle et actuelle. Cet opéra-bouffe connut un succès extraordinaire et fut donné sept cents soirs de suite. Ce triomphe incita Offenbach à présenter l’oeuvre la même année à Vienne et à Berlin. Ce spectacle apporta la consécration à Hortense Schneider qui interprétait le rôle de la troublante reine. Par la suite, Offenbach lui donna le rôle-titre de La grande duchesse de Gerolstein et celui de La Périchole. La Belle-Hélène est considérée comme l’un des chefs-d’oeuvre de Jacques Offenbach.

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France http://www.theatres-yerres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-26T16:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:30:00+02:00

2024-05-26T16:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:30:00+02:00

spectacle culture

© Dimitri Scapolan