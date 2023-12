Musique d’Amérique Latine Théâtre de Brunoy Brunoy, 26 avril 2024 18:30, Brunoy.

Musique d’Amérique Latine Vendredi 26 avril 2024, 20h30 Théâtre de Brunoy Tarifs: de 10 euros à 25 euros

Les musiciens nous embarquent pour l’Amérique latine d’hier et d’aujourd’hui, au son du tango et bien plus !

Autour du violoniste Aramis Monroy s’est formé un groupe de musiciens aux cultures mêlées, passionnés de Tango et de tous les rythmes de l’Amérique latine, de ses racines profondes à la musique actuelle.

Aramis Monroy est un jeune musicien Franco-Mexicain. Grand passionné de toutes les musiques, Aramis étudie aussi le piano et la batterie et se produit régulièrement dans différents projets aux styles éclectiques. Découvrez son nouveau projet pour un voyage musical !

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France http://www.theatres-yerres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T21:45:00+02:00

musique spectacle

