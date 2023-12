Quai des Orfèvres Théâtre de Brunoy Brunoy, 30 mars 2024 19:30, Brunoy.

Quai des Orfèvres Samedi 30 mars 2024, 20h30 Théâtre de Brunoy Tarifs: de 13 euros à 30 euros

Une énigme policière haletante et captivante d’un bout à l’autre.

Paris, fin des années 40. Paul Weylberg, célèbre mécène, collectionneur d’art et séducteur invétéré, est mystérieusement assassiné. Huis-clos chez l’artiste peintre Noël Martin et sa femme Belle, amis de la victime. Noël, mari jaloux, semble particulièrement nerveux à l’annonce du meurtre. Il soupçonne Belle, si coquette, si jolie et si courtisée de lui mentir sur la nature de ses relations avec feu Paul Weylberg. L’arrivée, puis l’omniprésence du Commissaire Maria, chargé de l’enquête, sème le trouble dans le ménage Martin, et pousse Noël dans un état d’anxiété toujours plus intense… Manifestement, il a quelque chose à cacher, et l’enquête semble toujours tourner autour de lui.

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France http://www.theatres-yerres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-30T20:30:00+01:00 – 2024-03-30T22:30:00+01:00

© Cédric Vasnier