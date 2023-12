Aladin Théâtre de Brunoy Brunoy, 23 mars 2024 19:30, Brunoy.

A partir de 5 ans

Le plus célèbre conte des Mille et une nuits est ici réadapté dans une version résolument moderne et musicale.

Venez assister à l’incroyable rencontre d’un simple garçon des rues voleur et roublard avec

la magnifique Princesse du Royaume qui refuse d’épouser l’homme qui lui est destiné.

Ajoutez à cela un Génie insolite et surprenant, un terrible Vizir sombre et machiavélique,

des tours de magie épatants et vous avez tous les ingrédients d’une comédie d’aventure

amusante et touchante pleine de poursuites, de chansons, de rires et d’émotion. Mais

l’amour sera-t-il plus fort que le pouvoir ?

Ce qu’en dit la presse…

« Beaucoup de fantaisie et d’imagination. Ce spectacle séduit autant les petits que les grands. » PARISCOPE

« Une belle princesse orientale, un génie farceur, un charmant garçon des rues, que d’aventures ! » FAMILI

« Cette adaptation musicale très libre ne manque pas de faire rire. » TÉLÉRAMA

Théâtre de Brunoy 2 rue Philisbourg 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France http://www.theatres-yerres.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 02 34 35 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Aladin spectacle musical

